Volley: A1 donne. Gennari nuova palleggiatrice di Bergamo

La regista romana viene da tre stagioni con l'Imoco Conegliano, neo campione d'Italia BERGAMO (ITALPRESS) – Sarà Giulia Gennari la regista del Volley Bergamo 1991 per la stagione 2022-2023. La palleggiatrice romana, neo campionessa d'Italia con l'Imoco Conegliano, dopo tre stagioni che le sono valse un Mondiale per Club, una Champions League, due scudetti, tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana, è pronta a mettersi in gioco, al servizio del gruppo rossoblù che si sta plasmando di settimana in settimana. "Dalle mani dell'alzatrice classe 1996, alta 184 centimetri, passeranno i sogni e le ambizioni rossoblù: "Bergamo rappresenta tanto, perché sarà il mio primo anno da titolare in A1, quindi per me è come lo start. Da adesso in poi si vedrà la mia 'prima volta' in tante cose, un punto d'inizio", ha detto Gennari, che nella sua carriera ha vestito le maglie di Club Italia, Pesaro, Soverato e Conegliano.