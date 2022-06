Calcio: Euro U.21. Nicolato “Risultato importante, gruppo di valore”

"Fatto un grandissimo lavoro, ora spero che i ragazzi giochino, lo meritano", dice il tecnico degli azzurrini ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – "C'è grande soddisfazione per un risultato ottenuto attraverso un percorso difficoltoso ma stimolante, abbiamo fatto un grandissimo lavoro tutti quanti. Ringrazio i 49 giocatori convocati in questi dieci mesi, 41 di loro hanno giocato. Grazie a tutto lo staff e a chi ci ha assistito, questo è un risultato veramente importante". Lo ha detto il commissario tecnico dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, dopo la vittoria contro l'Irlanda ad Ascoli Piceno che certifica la qualificazione agli Europei 2023 di categoria: "Ho sempre avuto fiducia a prescindere da chi ho schierato in campo, la squadra mi ha seguito molto, è stata compatta e con valori che mi piacciono, mi interessa meno il risultato rispetto a come ci arriviamo – ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport – Abbiamo avuto un po' di sfortuna, ma siamo stati più forti anche di questo. Nelle venti partite di qualificazione della mia gestione abbiamo perso una partita sola, dobbiamo essere soddisfatti". E sull'Europeo che si giocherà soltanto fra un anno: "Faccio fatica a pensare anche a domani, questo raduno ci ha abituato a ragionare ora dopo ora, pensare a un anno di distanza è difficile. Spero che i ragazzi giochino, è chiaro che la condizione atletica contro squadre molto forti avrà il suo peso. Meritano di giocare – ha aggiunto Nicolato – serve un po' più di coraggio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 14-Giu-22 19:43