Calciomercato: Napoli. Osimhen “Il mio futuro? Tutto può succedere”

Dopo Koulibaly e Mertens anche l'attaccante nigeriano preoccupa i tifosi azzurri NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo Kalidou Koulibaly, al centro di tante voci di mercato, e Dries Mertens, che dal ritiro del Belgio ha detto "Pensavo di restare al Napoli ma nessuno ha chiamato", anche Victor Osimhen, con le sue recenti dichiarazioni, fa preoccupare i tifosi del club partenopeo. L'attaccante nigeriano, che ieri ha segnato 4 gol nel match fra la "sua" Nazionale e la rappresentativa del Sao Tomé e Principe (vinta 10-0 dalla Nigeria), ha dichiarato di non sapere ancora nulla sul suo imminente destino. "Il mio futuro? Tutto può succedere. So che ci sono tanti club che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra ma non credo che questo sia il momento giusto per parlare di certe cose, visto che sono impegnato con la Nazionale", si legge oggi su "Il Mattino". Il Napoli per cedere l'attaccante africano chiede, però, una cifra molto elevata: il club presieduto da Aurelio De Laurentiis si priverebbe di Osimhen, infatti, solo a fronte di un'offerta pari ad almeno 100 milioni di euro.