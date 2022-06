Tennis: Serena Williams torna a giocare a Wimbledon

La campionessa americana ha ricevuto una wild card dallo Slam londinese LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Serena Williams tornerà in campo a Wimbledon. La tennista statunitense, ex numero 1 del mondo, classe 1981, ha ricevuto una wild card dagli organizzatori del prestigioso Slam sull'erba, dove dunque giocherà per la 21esima volta e dove ha raccolto ben sette trionfi in carriera. Serena Williams, che si è aggiudicata 73 titoli Wta in singolare, 23 dei quali sono prove del Grande Slam (record assoluto nell'Era Open, uomini inclusi), manca proprio dallo scorso Wimbledon, allorché fu costretta al ritiro in lacrime, al primo turno contro Sasnovic, a causa di un infortunio alla coscia. Alla fine del torneo scivolò alla posizione 16 del ranking mondiale. In seguito, sempre causa infortunio, saltò anche gli US Open. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 14-Giu-22 17:10