Motomondiale: Gp Germania, Aleix Espargarò “Potremo fare bene”

"Abbiamo dimostrato di poter essere competitivi sempre" CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Nelle ultime due gare prima della pausa estiva il nostro obiettivo deve essere quello di portare a casa punti importanti". Approccio deciso per Aleix Espargarò in vista del primo dei due appuntamenti prima della sosta, sul tortuoso tracciato tedesco del Sachsenring. Aprilia ci arriva in buona forma, da leader della classifica a squadre, con lo spagnolo secondo tra i piloti e Maverick Vinales in costante crescita. Condizione che il team italiano punta a mantenere, forte della competitività ormai consolidata e del grande lavoro che il reparto corse continua a mettere in pista per migliorare la RS-GP. "Quest'anno abbiamo dimostrato di poter essere competitivi sempre, su ogni pista e in ogni condizione, la costanza sarà fondamentale quando si tireranno le somme. Sono motivato, al Sachsenring potremo fare bene", assicura Espargarò. "Affrontiamo una pista che sembra adattarsi bene alle caratteristiche mie e dell'Aprilia – dice dal canto suo Vinales – Il test di Barcellona è stato positivo e il Sachsenring sarà un banco prova importante per confermare le buone sensazioni delle ultime gare, dove siamo costantemente cresciuti. Stiamo lavorando molto e continueremo a farlo anche nel prossimo weekend, stiamo raggiungendo passo dopo passo il livello che ci aspettiamo di poter tenere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Giu-22 10:21