Motomondiale: Gp Germania, Bagnaia “Voglio ridurre gap da Quartararo”

"Ci impegneremo per riuscire a centrare il miglior risultato possibile domenica" CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ducati in pista questo fine settimana sul famoso circuito del Sachsenring, nei pressi di Chemnitz, per il decimo Gran Premio della stagione. Pista avara di soddisfazioni per la casa di Borgo Panigale, che non trova il podio dal terzo posto di Dovizioso nel 2016. Pecco Bagnaia, reduce da una gara sfortunata a Barcellona, che lo ha visto coinvolto in un incidente alla prima curva, vuole tornare a lottare per la vittoria sul tortuoso circuito tedesco. "Il Gp di Germania e il Gp d'Olanda, che correremo la prossima settimana ad Assen, saranno due appuntamenti molto importanti per noi – sottolinea – Dopo il ritiro a Barcellona, ora abbiamo un ritardo di 66 punti in campionato rispetto a Quartararo. Non sarà facile recuperarli, ma proverò ad accorciare un po' le distanze prima della pausa estiva. In questo momento Fabio e la Yamaha sono molto forti, ma ci impegneremo per riuscire a centrare il miglior risultato possibile domenica". Anche Jack Miller, nono al momento nel Mondiale, vuole tornare ad essere protagonista nella gara in programma domenica in Germania. "Sono contento di tornare a correre questo fine settimana in Germania. Dopo l'ultimo Gran Premio al Montmeló, ho molta voglia di ritornare in sella alla mia Desmosedici GP per provare a riscattarmi. Il Sachsenring è un tracciato piuttosto tortuoso e particolare e non sarà sicuramente una gara facile ma, come sempre, darò il massimo per cercare di ottenere il miglior risultato". 15-Giu-22 14:10