Altre tre stagioni in bianconero per il terzino TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Mattia De Sciglio. Altri 3 anni in bianconero, fino al 30 giugno 2025, per il terzino che veste la maglia della Signora dal 2017, con un anno di intervallo per giocare in Francia, in prestito al Lione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 16-Giu-22 13:33