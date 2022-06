Calcio: Psg. Stampa, Uefa chiede chiarimenti finanziari al club

Secondo L'Equipe l'organo di controllo Uefa ha chiesto documenti ai campioni di Francia PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lionel Messi e Sergio Ramos sono arrivati a parametro zero ma con ingaggi importanti, il rinnovo di Kylian Mbappè è un investimento di svariati milioni e viste le perdite registrate durante la stagione 2020-2021, la Uefa chiede chiarimenti nell'ambito delle norme che regolano il fair play finanziario. Secondo L'Equipe questa la situazione riguardante il Psg i cui conti sarebbero sotto la lente di ingrandimento dell'organo di controllo sui bilanci dei club della Confederazione del calcio europeo che, scrive il quotidiano parigino, avrebbe chiesto informazioni e documenti ai campioni di Francia nelle scorse settimane. Il Psg, fa sapere L'Equipe, assicura di aver risposto come sempre alle richieste pervenute e al momento non ci sarebbe alcun procedimento aperto. Da ricordare che nei giorni scorsi la Liga spagnola ha presentato alla Uefa una denuncia contro il Paris Saint Germain e ancora prima nei confronti del Manchester City, accusando i due club di violare le attuali norme del fair-play finanziario. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 16-Giu-22 12:48