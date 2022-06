Motomondiale: Quartararo “Ad Austin cambio di mentalita'”

"Sono molto motivato e spero di poter vincere anche in Germania" CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Ad Austin non ero al 100%, mentre in Qatar e in Argentina mi lamentavo troppo, avevo sempre in testa l'idea della velocità di punta inferiore agli altri. Ma proprio negli Usa ho deciso di smetterla di lamentarmi e pensare a fare il meglio con quello che avevo, sarà questa la mia moto da qui alla fine della stagione. Ad Austin ho fatto questo cambio di mentalità". È quanto rivela Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Germania di MotoGP. "A Barcellona e al Mugello ho vissuto due weekend eccezionali – continua El Diablo – L'anno scorso invece è andata bene sia in Germania che in Olanda. Sono molto motivato e spero di poter vincere anche qui. Con tutte queste curve a sinistra, con un tracciato così breve, la gara sembra durare due ore. Sarà un appuntamento davvero duro". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). spf/glb/red 16-Giu-22 17:50