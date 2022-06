Tennis: Torneo Queen’s. Berrettini supera Kudla ed è ai quarti

Il romano vince in rimonta 3-6 7-6 (5) 6-4, ora sfida lo statunitense Paul. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini è approdato ai quarti di finale del "Cinch Championships", torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro, che si sta disputando sui campi in erba dello storico ed elegante Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica della manifestazione, ha sofferto non poco contro lo statunitense Denis Kudla, 82 del mondo, ripescato in tabellone come lucky loser al posto del britannico Andy Murray e capace di battere all'esordio Lorenzo Sonego. L'azzurro si è imposto in rimonta col punteggio di 3-6 7-6 (5) 6-4. Berrettini domani, ai quarti di finale, sfiderà lo statunitense Tommy Paul, vincitore oggi sullo svizzero Stan Wawrinka per 6-1 6-4. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 16-Giu-22 17:22