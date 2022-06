Calcio: Cosenza, Dionigi è il nuovo allenatore

L'ex tecnico del Brescia ha firmato fino al 30 giugno 2023 COSENZA (ITALPRESS) – È Davide Dionigi il nuovo allenatore del Cosenza. Classe 1974, originario di Reggio Emilia, prende il posto di Pierpaolo Bisoli. Dionigi ha iniziato la carriera da allenatore nel 2010 con il Taranto in Lega Pro: nella prima stagione centra i playoff, nella seconda sfiora la vittoria del campionato. L'esordio in B sulla panchina della Reggina nella stagione 2012/2013, poi allena in Lega Pro la Cremonese che porta ai play off e, ancora in Serie B, il Varese. Matera e Catanzaro le altre esperienze in Lega Pro prima di approdare all'Ascoli che conduce alla salvezza nella stagione 2019/2020 in Serie B. Nella scorsa stagione ha collezionato dieci presenze sulla panchina del Brescia. Dionigi ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Giu-22 14:07