Calcio: Psg. Leonardo “Nessun nesso fra mio addio e rinnovo Mbappé”

Il brasiliano "Non c'è un buon modo per dire che è finita". PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Non c'è un buon modo per dire che è finita". Così, dalle colonne de "L'Equipe", l'ormai ex direttore sportivo del Psg, Leonardo. Il brasiliano è stato sostituito dal portoghese Luis Campos ma non ha mandato giù il divorzio dal club parigino. Sul quotidiano sportivo francese ha difeso il suo operato, evidenziando di aver ingaggiato Lionel Messi. A ruota ha parlato del rinnovo di Mbappé, precisando che "non c'è alcun nesso" tra il suo divorzio e la permanenza dell'attaccante francese alla base della Torre Eiffel. "Penso che ci siano dei cicli. Forse, i rapporti sono troppo intensi e questo porta a cambiare le cose molto rapidamente. Non succede solo al Psg ma ovunque. Forse, c'è anche impazienza: il calcio è diventato ancora più importante, più globale e si vuole tutto subito", ha chiarito Leonardo.