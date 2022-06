Calcio: Ucraina. Da Eca e Uefa for Children contributo di un milione

Intervento finalizzato ad aiutare il popolo colpito dalla guerra. ROMA (ITALPRESS) – "L'ECA, in collaborazione con la UEFA Foundation for Children, ha formalmente avviato una procedura per i club membri per richiedere un contributo di un milione di euro al fine di aiutare il popolo ucraino colpito dal conflitto in corso. Il Fondo di soccorso ucraino è stato annunciato dal presidente dell'ECA, Nasser Al-Khelaifi, durante il suo discorso di apertura alla recente Assemblea generale dell'ECA a Vienna, Austria". Lo ha reso noto oggi la UEFA. "I membri dell'ECA possono effettuare una donazione compresa tra i 25.000 e i 50.000 euro per club. Le donazioni hanno lo scopo di sostenere il popolo ucraino con iniziative umanitarie", si legge ancora nella nota odierna. "Questo generoso sostegno dell'ECA conferma la solidarietà del calcio con le vittime della guerra in Ucraina", ha affermato Urs Kluser, segretario generale della UEFA Foundation for Children. "È un grande aiuto per i club che negli ultimi tre mesi hanno accolto disinteressatamente e direttamente famiglie con bambini o che li hanno sostenuti attraverso attività calcistiche", ha aggiunto Kluser. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 17-Giu-22 10:45