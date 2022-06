Motomondiale: Valentino Rossi “Lorenzo l’avversario più divertente”

"Biaggi? Non l'ho sempre battuto in gara ma in campionato sono sempre finito davanti". PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Se potessi lottare per la vittoria, mi piacerebbe ancora correre. Dal momento che non è più così la moto non mi manca". Mentre la Motomondiale fa tappa in Germania, l'ex campione delle due ruote, passato da poco alle quattro ruote, Valentino Rossi si è confessato a "L'Equipe". Il "Dotore" ha parlato di tante cose, in particolare dei suoi rivali storici, da Marc Marquez a Jorge Lorenzo a Max Biaggi. Si parte da Marquez. "Nel 2015, se non si fosse comportato male avrebbe potuto lottare per il titolo fino all'ultima gara con Lorenzo", ha detto Rossi. Poi Lorenzo. "Ho lasciato la Yamaha per colpa sua; poi sono tornato quando lui era ancora lì. Ci piacevamo, ci arrabbiavamo, ci riconciliavamo. Eravamo una coppia di amanti piuttosto focosi. E' stato senza dubbio il mio avversario più divertente", ha proseguito il "Dottore". Chiusura su Biaggi: "Durante la prima parte della carriera mi piaceva combattere con lui. Non l'ho sempre battuto in gara ma in campionato sono sempre finito davanti a lui". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 17-Giu-22 11:17