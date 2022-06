Tennis: Torneo Birmingham. Giorgi eliminata nei quarti di finale

La marchigiana si è arresa in due set alla brasiliana Haddad Maia BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Camila Giorgi è stata eliminata nei quarti di finale del "Rothesay Classic", torneo Wta 250 con un montepremi pari a 251.750 dollari in scena sui campi in erba di Birmingham, in Gran Bretagna. La tennista marchigiana, testa di serie numero 3, si è arresa alla brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-3 6-2, dopo un'ora e 24 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Giu-22 21:55