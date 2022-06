Calcio: Dalla Spagna “Di Maria preferisce Barça ma Juve spinge”

Entro un paio di giorni El Fideo dovrebbe dare una risposta ai bianconeri BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sono ore decisive per il futuro di Angel Di Maria, in scadenza di contratto col Paris Saint Germain. La Juventus finora è stata la squadra che si è mostrata più interessata, adattandosi anche alle richieste del giocatore con un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva. El Fideo però, fa sapere la stampa catalana, ha preso tempo una volta saputo dell'interesse del Barcellona che è alla ricerca di un'opzione low-cost per sostituire Dembelè. Di Maria preferirebbe i blaugrana alla Juve per questioni personali e familiari ma dall'altro lato sa che i bianconeri non attenderanno in eterno e ad oggi sul fronte Barça, considerando la situazione economica del club, non ha garanzie. A Torino si aspettano una risposta definitiva entro un paio di giorni, consapevoli di aver fatto tutto il possibile per convincere Di Maria. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 18-Giu-22 13:55