Motomondiale: Niente Gp Germania per Rins, troppo dolore

Lo spagnolo della Suzuki è reduce da una frattura al polso CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Alex Rins non parteciperà alla gara del Gran Premio di Germania. Il pilota spagnolo, reduce da una frattura al polso, è costretto al ritiro prima delle qualifiche al Sachsenring: "Non correrò il Gran Premio di Germania – ha scritto l'iberico della Suzuki sul suo profilo Instagram – Ho avvertito troppo dolore nelle FP3 e non è sicuro, per me e per gli altri colleghi, che io sia al via della gara. Mi metterò subito al lavoro per recuperare e tornare ad Assen". Per la Suzuki ci sarà quindi il solo Joan Mir a gareggiare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 18-Giu-22 14:10