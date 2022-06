Verstappen comanda le seconde libere al Gp del Canada

L'olandese, già in testa nella prima sessione, mette in fila Leclerc e Sainz MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Max Verstappen è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada di Formula 1. Sul circuito di Montreal, il pilota olandese della Red Bull fa registrare ancora il miglior tempo dopo le FP1 girando in 1'14"127. Podio virtuale completato dalle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc, staccato di 81 millesimi, e dello spagnolo Carlos Sainz (+0"225). In top-5 ci sono i veterani Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine). Settimo crono per George Russell (Mercedes), mentre Lewis Hamilton è solo tredicesimo dietro a Sergio Perez (Red Bull, undicesimo) e Lance Stroll (Aston Martin). Domani i piloti torneranno in pista per le FP3 e le qualifiche che formeranno la griglia di partenza. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 18-Giu-22 00:12