Atletica: Kelly Holmes fa coming out “Ora posso finalmente respirare”

L'ex mezzofondista britannica, bi-olimpionica ad Atene: "A volte piango di sollievo" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dame Kelly Holmes fa outing. In un'intervista al 'Sunday Mirror', la 52enne ex mezzofondista britannica, campionessa olimpica ad Atene2004 negli 800 e nei 1500 metri, ha dichiarato la propria omosessualità. "Avevo bisogno di farlo ora, per me – ha spiegato l'ex atleta di Pembury, che ai Giochi greci è stata anche portabandiera nella cerimonia di chiusura – È stata una mia decisione. Sono nervosa all'idea di dirlo. Sento che esploderò per l'eccitazione". "A volte piango di sollievo – ha aggiunto – Nel momento in cui si fa coming out, ci si libera essenzialmente di questa paura". Dame Kelly, divenuta ad Atene la terza donna nella storia e la prima britannica dai tempi di Albert Hill a conquistare due ori, aveva messo al collo il bronzo olimpico negli 800 a Sydney2000 e in carriera vanta anche podi mondiali ed europei. Il suo coming out è coinciso con il mese del Pride, che celebra e aumenta la consapevolezza sulle comunità LGBTQ+ e quest'anno celebrerà i 50 anni dalla prima manifestazione nel Regno Unito. "Ora posso finalmente respirare", ha poi scritto su Instagram nel giorno della pubblicazione online della sua intervista. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 19-Giu-22 10:45