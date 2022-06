Il club isolano annuncia il divorzio in una nota SASSARI (ITALPRESS) – "La Dinamo Banco di Sardegna comunica che in data odierna si è risolto consensualmente il contratto con Demis Cavina". Così, in una breve nota, il club isolano ufficializza l'addio a coach Demis Cavina. "A Demis l'augurio sincero della società per un futuro ricco di successi personali e professionali", termina il comunicato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 19-Giu-22 17:22