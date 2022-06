Berrettini si conferma campione sull’erba del Queen’s

Il tennista romano vince per il secondo anno di fila, Krajinovic si arrende in due set LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Per il secondo anno di fila, Matteo Berrettini ha conquistato il titolo nei "Cinch Championships", torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro, che si è disputato sui campi in erba dello storico ed elegante Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica, ha sconfitto in finale il serbo Filip Krajinovic, numero 48 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-4, dopo un'ora e 34 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 19-Giu-22 16:20