Boxe: Massimi Leggeri. Beterbiev conquista anche la corona Wbo

Al canadese di origini russe è bastato un round e mezzo per 'demolire' Smith NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Artur Beterbiev non si smentisce. Unico campione del mondo in carica ad aver sconfitto tutti i suoi avversari prima del limite (18 combattimenti), al canadese è bastato un round e mezzo per 'demolire' Joe Smith sul ring del Madison Square Garden e strappargli la cintura dei pesi massimi leggeri Wbo. Contato tre volte nel primo round, l'americano non ha visto la fine del secondo dopo l'ennesimo destro alla tempia, che ha segnato la fine del match. A 37 anni, il pugile di origine russa ha conquistato la sua terza cintura mondiale dopo i titoli Ibf e Wbc ma non ha intenzione di fermarsi qui. L'atleta di origini cecene ha annunciato a caldo di voler diventare il re dei cruiser, sfidando colui che detiene il titolo Wba, l'unico che ancora gli manca. Titolo che attualmente appartiene al russo Dimitry Bivol, che l'aveva conservata lo scorso 7 maggio con una vittoria per verdetto unanime a spese del messicano Saul "Canelo" Alvarez.