Calcio: Dalla Germania “Juve ed Eintracht distanti su Kostic”

I bianconeri avrebbero però già l'accordo col giocatore BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Juve vuole Filip Kostic, col giocatore c'è già un'intesa di massima ma bisognerà colmare la distanza con quanto richiesto dall'Eintracht Francoforte. Secondo l'emittente tedesca "Sport1", i bianconeri avrebbero un accordo col 29enne serbo per un triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Al momento nessuna offerta per il cartellino ma la Juve non vorrebbe andare oltre i 12,5 milioni mentre l'Eintracht ne chiede 20: possibile un accordo attorno ai 17-18 milioni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Giu-22 18:33