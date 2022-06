Calcio: Donnarumma “Al Psg stagione positiva, dispiace per Champions”

"Chi crede che vincere la Ligue 1 sia facile si sbaglia" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "È il mio primo titolo, il mio primo campionato vinto e sono molto felice di averlo fatto con il Paris. E poi è il decimo nella storia del club, il che mi rende ancora più felice. Il nostro obiettivo era vincere questo titolo, quindi è stata davvero una stagione importante. Purtroppo siamo stati eliminati dalla Champions League ma vincendo la Ligue 1 ci siamo un po' consolati". Tempo di bilanci per Gigio Donnarumma, che ai canali ufficiali del Psg analizza la sua prima stagione Oltralpe. "È stato un anno bellissimo ed emozionante, ma anche un po' difficile – ammette – Dopo l'eliminazione dalla Champions League, è stato un po' strano. Abbiamo avuto difficoltà a digerirla ma abbiamo dovuto accettarla. Dovevamo andare avanti perché c'era ancora il campionato da vincere e alla fine abbiamo saputo reagire. Quindi direi che la stagione nel complesso è stata positiva. Se mettiamo da parte la Champions, è stata una buona stagione ma non possiamo ritenerci completamente soddisfatti e il prossimo anno cercheremo di vincere più trofei possibili". Donnarumma difende anche la qualità del campionato francese. "Dall'esterno molte persone pensano che sia facile vincere la Ligue 1, ma si sbagliano. Ci sono grandi squadre in questo campionato. È difficile, davvero molto difficile andare a giocare in certi stadi qui, bisogna essere sempre ben preparati, lavorare al 100% perché alcune partite sono molto complicate. Devi giocare al meglio ogni volta". Per il portiere italiano, campione d'Europa con la Nazionale la scorsa estate, è arrivato anche il premio Yashin: "Un'emozione incredibile, spero di poterne vincere molti di più. Sono ancora all'inizio della mia carriera e voglio davvero vincere molti altri trofei. Ma più che premi individuali, quello che voglio sono vittorie di squadra, i premi individuali ne saranno la conseguenza". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Giu-22 18:46