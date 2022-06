Calcio: Sassuolo, Lopez “Mi chiedo se sia momento di cambiare”

"Molte squadre mi cercano ma ad oggi non c'è niente di concreto" SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – "È il momento giusto per andare via? Non so, vedremo. Molte squadre stanno manifestando il loro interesse. Il Sassuolo è un club a cui fa comodo fare plusvalenze. Vedremo quali proposte ci saranno, al momento non c'è nulla di serio o di concreto. Quando ci sarà, ci penserò". Maxime Lopez si confessa a "La Provence" e non esclude un clamoroso addio al Sassuolo. Il 24enne centrocampista marsigliese, ai neroverdi dall'estate 2020, è stato accostato a club come Roma, Lazio e Fiorentina. "Individualmente, è stata la mia migliore stagione, allo stesso livello della mia prima col Marsiglia nel 2016-17. Mi sono fatto trovare pronto nei big match, cosa che in passato non mi riusciva. Potrei aver superato un mio limite: ho 24 anni, era la mia sesta stagione da professionista, sto iniziando a fare esperienza". L'11esimo posto finale del Sassuolo, invece, "mi soddisfa meno, potevamo fare meglio. Abbiamo perso troppi punti contro squadre leggermente meno complicate. Al Sassuolo l'obiettivo non è giocare la Champions tutti gli anni ma finire il più in alto possibile e quest'anno meritavamo di chiudere un po' meglio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Giu-22 16:33