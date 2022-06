Calcio: Tifosi Manchester United protestano, Arnold li incontra al pub

Il Ceo sceglie di confrontarsi e li rassicura sul mercato in entrata MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Davanti a una birra ci si può chiarire meglio. Richard Arnold, Ceo del Manchester United dallo scorso febbraio al posto di Ed Woodward, ha deciso di incontrare al pub i tifosi che avevano programmato una protesta davanti alla sua abitazione nel Cheshire. L'incontro, riporta la "BBC", è stato filmato in segreto e in parte è stato diffuso sui social. Arnold avrebbe ammesso che lo United ha "bruciato" quasi un milione di sterline sul mercato negli ultimi anni ma ha garantito che i soldi per i rinforzi chiesti dal nuovo allenatore Ten Hag "ci sono". Ci sarebbe stata anche la conferma sulla trattativa col Barcellona per De Jong e Arnold, pur riconoscendo che l'ultima stagione è stata "un incubo", ha criticato i tifosi per le proteste inscenate durante le ultime gare casalinghe. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Giu-22 16:55