Ciclismo: Giro Slovenia. Tappa e classifica finale per Pogacar

Il campione di casa bissa il trionfo del 2021 battendo Mohoric e Majka ROMA (ITALPRESS) – E' proseguito fino alla fine il dominio del duo Pogacar-Majka, e in generale di tutta l'UAE Team Emirates, nel Tour of Slovenia 2022. Il due volte vincitore del Tour de France si è imposto nella frazione conclusiva, la Vrhnika-Novo Mesto di 155,7 km, precedendo in una volata a due Matej Mohoric (Bahrain-Merida), con Rafal Majka 3°. l trio si era avvantaggiato sul resto dei corridori a poco meno di 9 km dal traguardo, quando Pogacar aveva attaccato sull'ascesa di Trska Gora. Il talento sloveno dell'UAE Team Emirates ha così conquistato il suo secondo successo di tappa, andando a suggellare nel migliore dei modi la vittoria nella classifica generale (ripetendo il trionfo dell'edizione 2021) e in quella a punti. "L'obiettivo di oggi era difendere la maglia di leader della classifica – spiega Pogacar – In salita il ritmo si è alzato molto, c'è stato qualche allungo e ho così provato a contrattaccare e a raggiungere lo scollinamento il prima possibile. Siamo rimasti in tre a condurre la corsa, in discesa si è cercato di non prendere troppi rischi e arrivare allo sprint. In volata ho dato il massimo per ripagare con un successo tutta la squadra per il grande lavoro svolto durante l'intera settimana". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 19-Giu-22 17:28