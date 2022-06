Motomondiale: Gp Germania. Fernandez vince in Moto2, caduta per Vietti

Lo spagnolo trionfa per distacco su Acosta, terzo il poleman Lowes CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Augusto Fernandez vince il Gran Premio di Germania di Moto2. Sul tracciato del Sachsenring, il pilota spagnolo in sella alla Kalex trionfa con vari secondi di distacco dal secondo, il più giovane connazionale Pedro Acosta (Kalex) il quale riesce a precedere il poleman britannico Sam Lowes (Kalex). Quarto posto per Schrotter, seguito da Aldeguer e Arenas. Decima piazza per Tony Arbolino (Kalex) dietro ad Ogura e Canet. Niente da fare per il leader del Mondiale Celestino Vietti (Kalex), il quale raccoglie un pesante zero a causa di una caduta senza conseguenze fisiche a pochi giri dal termine. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 19-Giu-22 13:10