Motomondiale: Gp Germania. Guevara vince in Moto3 davanti a Foggia

Lo spagnolo della GasGas trionfa sull'azzurro dopo la pole ottenuta ieri CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Izan Guevara vince il Gran Premio di Germania di Moto3. Sul tracciato del Sachsenring, il pilota spagnolo in sella alla GasGas trionfa dopo aver ottenuto la pole position il sabato. Podio completato dall'italiano Dennis Foggia (Honda) e dall'altro iberico Sergio Garcia (GasGas) che mantiene la leadership del Mondiale. Quarto posto per Sasaki, seguito da Suzuki e Holgado, il quale è rimasto in lotta per la vittoria solo nei primi giri. Undicesimo posto per la Honda di Andrea Migno, mentre Stefano Nepa (Ktm) è quindicesimo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 19-Giu-22 12:01