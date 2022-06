Tennis: Torneo Bad Homburg. Esordio vincente per azzurra Bronzetti

La romagnola ha beneficiato al primo turno del ritiro della slovena Juvan Roma (italpress) – Esordio vincente per Lucia Bronzetti nel "Bad Homburg Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari di scena sui campi in erba della città tedesca, ultimo appuntamento del circuito rosa insieme ad Eastbourne per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. La 23enne riminese di Villa Verucchio, n.71 WTA, ha superato al primo turno la slovena Kaja Juvan, n.60 WTA: decisivo il ritiro nel terzo set della 21enne di Lubiana sul punteggio di 4-6 7-5 2-0 in favore dell'azzurra dopo 2 ore 2 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 19-Giu-22 15:58