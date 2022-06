Basket: Milano. Accordo con Hines per estendere il suo contratto

"Mi piace la società e giocare con questi ragazzi", ha detto l'americano MILANO (ITALPRESS) – Dopo la vittoria dello scudetto, l'A|X Armani Exchange Milano si è messa subito al lavoro per blindare i suoi campioni. L'Olimpia ha infatti raggiunto con Kyle Hines un accordo per estendere il suo contratto. Arrivato nell'estate del 2020 in due anni a Milano, l'ala-centro americana ha vinto uno scudetto, una Supercoppa, due Coppe Italia e ha aiutato la squadra a raggiungere le Final Four di Eurolega del 2021. Milano è una città che io e la mia famiglia abbiamo imparato ad amare, mi piace questa società, mi piace giocare insieme a questo gruppo di ragazzi – ha detto Hines, classe 1986 – Ho scelto Milano per continuare a vincere, che per me è l'unica cosa importante, sono felice di poter continuare qui". Il giocatore di Sicklerville è arrivato all'Olimpia nell'estate del 2020 proveniente dal CSKA Mosca ed è stato nominato tre volte difensore dell'anno in Eurolega, inclusa questa stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 20-Giu-22 13:20