Calcio: Ronaldo sogna Marcelo e Dani Alves al Valladolid

I due connazionali sono entrambi svincolati ROMA (ITALPRESS) – Due connazionali dal palmares unico per alzare il livello della squadra e attirare nuovi sponsor. Ronaldo il Fenomeno studia un doppio colpo per il suo Valladolid. L'ex attaccante oggi proprietario del club spagnolo fresco di promozione in Liga, secondo "Uol Esporte", vorrebbe ingaggiare Marcelo e Dani Alves, entrambi svincolati dopo la fine dei rispettivi contratti con Real Madrid e Barcellona. Marcelo, 34 anni, ha ricevuto diverse offerte per tornare in Brasile ma vorrebbe rimanere in Europa e il Valladolid potrebbe essere una buona soluzione perchè gli permetterebbe di vivere ancora vicino a Madrid. Dani Alves, che di anni ne ha 39, dal canto suo è alla ricerca di una squadra dove poter giocare con continuità in vista del Mondiale in Qatar. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 20-Giu-22 15:55