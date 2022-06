Calciomercato: Juve. Stampa, Rabiot ha chiesto la cessione

Interessati al francese Manchester United, Newcastle e Chelsea. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Adrien Rabiot vorrebbe lasciare la Juventus. Nonostante gli manchi ancora un anno di contratto con il club bianconero, dove nell'ultima annata è stato titolare indiscusso, il centrocampista francese ha chiesto il via libera per essere ceduto e per trasferirsi questa estate". Lo riporta, oggi, "L'Equipe". La posizione del 27enne nazionale transalpino è dunque cambiata radicalmente nelle ultime due settimane. A inizio giugno lo stesso Rabiot affermava di avere la fiducia di Allegri e di avere ancora un altro anno di contratto. Nelle ultime ore la Juve avrebbe aperto all'interesse proveniente per Rabiot da Manchester United, Newcastle e Chelsea, che sembrano pronti a bussare alla porta dei bianconeri, che chiedono tra i 15 e i 20 milioni per il cartellino del giocatore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 20-Giu-22 12:29