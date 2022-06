Calciomercato: Lazio. Sbarcato a Roma Marcos Antonio

Il centrocampista brasiliano domani effettuerà le visite mediche. ROMA (ITALPRESS) – E' in arrivo una nuova pedina per Maurizio Sarri. Anzi, è già arrivata nella capitale. Dal Brasile, infatti, è atterrato questa mattina a Fiumicino Marcos Antonio. Il centrocampista dal 2019 è allo Shakhtar Donetsk ma la situazione legata alla guerra in Ucraina sta spingendo lui e diversi connazionali a lasciare il club guidato da De Zerbi e a trovare una nuova sistemazione. Marcos Antonio ha le idee chiare: oggi si è presentato a Roma con sciarpa biancoceleste al collo e col volto sorridente. Domani dovrebbe effettuare le visite mediche alla Clinica Paideia e poi dovrebbe legarsi alla Lazio con un contratto di cinque stagioni. Il regista brasiliano ha compiuto 22 anni la scorsa settimana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 20-Giu-22 13:14