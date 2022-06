Golf: US Open. Fitzpatrick vince primo Major della sua carriera

L'inglese si impone nella 122^ edizione, Migliozzi sfiora la top 10 ROMA (ITALPRESS) – A Brookline, in Massachusetts, Matthew Fitzpatrick con un totale di 274 (68 70 68 68, -6) colpi vince la 122esima edizione dello US Open e festeggia il primo Major della sua carriera. Al The Country Club (par 70) l'inglese, nove anni dopo aver fatto suo (proprio su questo percorso) lo US Amateur (era il 2013), ha conquistato anche lo US Open emulando quanto fatto in passato al Pebble Beach Golf Links (nel 1961 e nel 1972) da Jack Nicklaus. E negli Stati Uniti ha superato di un colpo la concorrenza di Scottie Scheffler (70 67 71 67), numero 1 mondiale, e Will Zalatoris (69 70 67 69), entrambi secondi con 275 (-5). Bel finale di Guido Migliozzi. Il vicentino (quarto nel 2021), con un round in 66 (-4), avvalorato da un eagle e cinque birdie, con tre bogey, è risalito dalla 45^ alla 14^ posizione con 282 (72 70 74 66, +2), sfiorando la Top 10 e firmando il secondo miglior parziale del quarto giro. E' invece uscito al taglio Francesco Molinari, 97° con 146 (73 73, +6). – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 20-Giu-22 12:21