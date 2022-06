Oro per le azzurre del fioretto a squadre agli Europei

Volpi, Errigo, Favaretto e Palumbo dominano la gara continentale. ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Le ragazze del fioretto femminile italiano sono le nuove campionesse d'Europa. Nella prova a squadre della rassegna continentale, andata in scena oggi ad Antalya, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sono salite sul gradino più alto del podio al termine di una grande prova nella quale hanno dimostrato tutto il loro valore, dominando sempre le avversarie. Le azzurre, che partivano come prime del ranking, non hanno tradito le aspettative e hanno superato agilmente il turno dei quarti contro la Romania 45-20 e poi la semifinale contro la Germania col punteggio di 45-23. In finale Alice Volpi, che era stata tenuta precauzionalmente a riposo nei match precedenti, ha preso il posto di Francesca Palumbo e ha contribuito al successo della squadra contro la Francia. Le ragazze del ct Stefano Cerioni, seguite a fondo pedana anche dai tecnici Fabio Galli e Filippo Romagnoli, sono state trascinate anche da Martina Favaretto, che è stata capace di chiudere le sue frazioni con un differenziale di +13 e dall'argento individuale Arianna Errigo, che ha messo in campo tutta la sua esperienza e ha chiuso l'assalto sul punteggio di 45-25. Una vittoria netta contro le transalpine che anche nell'ultima edizione di Dusseldorf 2019 finirono al secondo posto. Nell'altra prova di oggi, quella di sciabola maschile a squadre, Luca Curatoli, Pietro Torre, Michele Gallo e Giovanni Repetti sono invece usciti ai quarti contro una Turchia straripante che ha sconfitto gli azzurri 45-37 e si è poi piazzata sul terzo gradino del podio con la grande spinta del pubblico di casa. Il giovanissimo quartetto italiano, privo del capitano Luigi Samele che non è riuscito a recuperare per essere in pedana, si è classificato al settimo posto dopo avere perso l'assalto contro la Germania 45-40 e avere vinto quello contro la Polonia 45-33. Domani continuano le gare a squadre: in programma la spada femminile, dove l'Italia schiera un team composto da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola, e il fioretto maschile con gli azzurri Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi. Dopo quattro giorni di gare l'Italia comanda il medagliere per nazioni degli Europei con 10 podi: due ori, vinti dal fiorettista Daniele Garozzo e dalla squadra di fioretto femminile, cinque argenti (con Arianna Errigo nel fioretto, Luca Curatoli nella sciabola, Rossella Fiamingo nella spada, Tommaso Marini nel fioretto e Rossella Gregorio nella sciabola) e tre bronzi (Alice Volpi nel fioretto femminile, la spadista Mara Navarria e il fiorettista Giorgio Avola). – foto Ufficio Stampa Federscherma – (ITALPRESS). pdm/red 20-Giu-22 19:44