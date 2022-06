Tennis: Atp Finals. Race to Turin, Berrettini sale in 12^ posizione

Il romano avanza grazie al successo bis al Queen's, Hirkacz entra nella top 10 ROMA (ITALPRESS) – Prima Stoccarda, poi il Queen's. Dopo 84 giorni di assenza a causa dell'operazione alla mano, i due successi consecutivi sull'erba hanno rilanciato Matteo Berrettini nella corsa per un posto alle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre prossimi. Il 26enne romano è risalito fino al dodicesimo posto nella Pepperstone Race to Turin, la graduatoria basata sui soli piazzamenti stagionali che a fine anno permetterà di individuare i qualificati alla seconda edizione italiana delle Nitto ATP Finals. Grazie ai 500 punti ottenuti con il titolo al Queen's ne ha guadagnati cinque rispetto alla scorsa settimana: il suo è l'incremento più significativo fra gli attuali Top 15. Nella rincorsa alle Finals spicca l'ingresso nella Top 10 della Race del polacco Hubert Hurkacz, che a Halle ha nettamente sconfitto in finale il numero uno del mondo Daniil Medvedev (salito a sua volta al sesto posto nella Race). Al comando della Race resta lo spagnolo Rafa Nadal, davanti al giovane connazionale Carlos Alcaraz. Jannik Sinner, che torna a giocare questa settimana a Eastbourne, è in 15esima posizione (-3). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 20-Giu-22 11:58