Volley: A1 donne. Partenio torna a vestire la maglia di Bergamo

La schiacciatrice veneziana è l'ultimo colpo di mercato delle orobiche BERGAMO (ITALPRESS) – Il roster del Volley Bergamo 1991 per la stagione 2022-2023 si completa con l'ultimo colpo di mercato: si tratta della schiacciatrice Laura Partenio. Monza, Filottrano, Casalmaggiore e la Francia sono state le ultime tappe della veneziana, che nella stagione 2016-17 indossò la maglia delle orobiche per la prima volta per poi sbarcare a Piacenza dove, poco prima dell'inizio del campionato, interruppe l'attività per diventare mamma di Nicole. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 20-Giu-22 11:53