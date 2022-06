Basket: Bertram Derthona. Ufficiale l’addio di Jalen Cannon

Il cestista statunitense lascia il club piemontese dopo due stagioni. TORTONA (ITALPRESS) – "Due anni bellissimi, tante vittorie e gioie condivise nel rapporto tra la Bertram Derthona e Jalen Cannon, che non indosserà la canotta bianconera numero 5 nella prossima stagione". Con questa nota la società di Tortona ha ufficializzato l'addio del cestista statunitense. "Arrivato a Tortona nell'estate 2020 dopo annate dal rendimento costante in A2, trascorse tra Rieti e Agrigento, Cannon è entrato fin da subito nel cuore dei tifosi per le sue qualità e la sua energia sul parquet. Rimane indelebile il ricordo del suo canestro allo scadere di Gara 4 di finale contro la Reale Mutua Torino che è valso la 'bella' nella serie". In Serie A, Cannon ha contribuito al raggiungimento degli importanti risultati conseguiti dalla squadra. Chiude la sua esperienza a Tortona con 90 incontri disputati, tra tutte le competizioni, nei due anni in bianconero", ha scritto oggi il club piemontese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 21-Giu-22 14:17