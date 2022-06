Basket: Cantù. Sacchetti nuovo allenatore, contratto biennale

L'ex ct della Nazionale sarà il coach della formazione lombarda di Serie A2 ROMA (ITALPRESS) – Romeo Sacchetti è il nuovo allenatore dell'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha sottoscritto un accordo sino al giugno 2024. "Sacchetti è reduce da un'esperienza quinquennale con l'Italbasket, dal 2017 al 2022, periodo in cui ha guidato gli azzurri ai Mondiali di Cina 2019 e ai Giochi Olimpici di Tokyo disputatisi nel 2021 – si legge nella nota pubblicata dal club lombardo – Non prima, però, di essere riuscito a strappare una splendida qualificazione in casa della più quotata Serbia. Con lui in panchina, la Nazionale maggiore è tornata a giocarsi un Mondiale e un'Olimpiade, rispettivamente dopo 13 e 17 anni dalle precedenti apparizioni. A livello di club ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa italiana, 3 volte la Coppa Italia e ottenuto una promozione dalla A2 alla A. Quanto ai riconoscimenti individuali, per due volte è stato eletto 'Miglior Allenatore dell'Anno' del campionato di Serie A. Da giocatore ha conquistato una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Mosca 1980 e una storica medaglia d'oro agli Europei di Nantes 1983, oltre a un argento ai Giochi del Mediterraneo nello stesso anno e una medaglia di bronzo agli Europei del 1985. Nel 2016 è entrato nell'Italia Basket Hall of Fame". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/mc/red 21-Giu-22 21:34