Basket: Cantù. Ufficiale il divorzio col coach Sodini

Lo ha reso noto il club lombardo dopo il CdA di ieri sera. MILANO (ITALPRESS) – "Il Consiglio di Amministrazione di Pallacanestro Cantù si è riunito nella serata di ieri per definire le strategie della stagione sportiva 2022-2023. In cima agli argomenti all'ordine del giorno, il tema legato al capo allenatore. Al termine della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'interruzione del rapporto di collaborazione con coach Marco Sodini, al quale la società tutta riconosce la professionalità e l'impegno profusi". Con questa nota, emessa oggi, il club lombardo ha ufficializzato il divorzio dal capo allenatore nato a Viareggio. "Alla base della decisione, la condivisa necessità di un cambiamento significativo per la squadra, anche a fronte di una finale promozione raggiunta che, tuttavia, non deve distogliere l'ambiente da quello che rimane il reale obiettivo di Pallacanestro Cantù: il ritorno in Serie A", ha scritto ancora il club lombardo. "Al termine dell'annata da poco conclusa – dichiara il presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi – il CdA ha ritenuto che il percorso sportivo dovesse ripartire con una nuova figura in panchina a guidare la squadra. La decisione, dunque, è stata quella di separare le strade tra la Società e coach Sodini, cui riconosciamo la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso della passata stagione. A Marco rivolgo un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera". – foto Ufficio Stampa Pallacanestro Cantù – (ITALPRESS). pdm/com 21-Giu-22 14:01