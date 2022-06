Basket: Nba. Festa dei Warriors lungo le strade di San Francisco

E' il primo titolo per Golden State nella "nuova casa" in California. SAN FRANCISCO (USA) (ITALPRESS) – I Golden State Warriors hanno festeggiato la vittoria del settimo titolo Nba della loro storia, il quarto nelle ultime otto stagioni, dopo le vittorie del 2015, del 2017 e del 2018, lungo le strade di San Francisco. Dopo le ultime parate ad Oakland, il successo di quest'anno è il primo che viene celebrato in California, nella "nuova casa" del team di Stephen Curry e compagni. Fra le immagini più belle della festa proprio quella dell'MVP delle finals che ha indossato, con un'apposita collana in bella mostra, i precedenti tre anelli vinti negli ultimi anni con i Warriors. Il nuovo anello, il quarto per Curry, arriverà, tanto a lui quanto agli altri del team, nel match del consueto "opening night" della prossima stagione. "Mentirei se dicessi che a inizio anno sapevo che saremmo stati qui a festeggiare; però il modo in cui avevamo chiuso la scorsa stagione mi faceva pensare che fossimo sulla strada giusta", ha dichiarato Curry, durante la festa andata in scena nella notte italiana. – foto agenzia.fotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 21-Giu-22 11:35