Calciomercato: Dopo appena 9 partite Godin lascia l’Atletico Mineiro

E' durata pochi mesi l'avventura in Brasile dell'ex Inter e Cagliari. RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – L'avventura di Diego Godin all'Atletico Mineiro è durata pochi mesi. Il tempo di collezionare appena 9 presenze, delle quali una sola nel "Brasileirao", ed è già divorzio fra il 36enne difensore uruguaiano, ex Inter e Cagliari, e il club di Belo Horizonte. Le parti (Godin e l'Atletico Mineiro) hanno rescisso il contratto con sei mesi di anticipo. Adesso il giocatore, che era arrivato in Brasile a gennaio, dopo la recente esperienza non fortunata in Sardegna, dovrebbe spostarsi in Argentina per indossare la maglia del Velez. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 21-Giu-22 10:30