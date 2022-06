Il tecnico resterà in nerazzurro per altre due stagioni MILANO (ITALPRESS) – Simone Inzaghi prolunga il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2024. Il tecnico nerazzurro allunga quindi di una stagione il suo legame col club meneghino, visto che il precedente accordo aveva come data di scadenza quella del 30 giugno 2023. Inter e Inzaghi avanti insieme. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pal/red 21-Giu-22 18:37