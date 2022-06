Calciomercato: Manutd. Stampa, Eriksen sempre più nel mirino

Il danese lascia il Brentford e non ha trovato l'accordo col Tottenham. MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United ha messo sempre più nel proprio mirino il centrocampista danese, ex Inter, Christian Eriksen. Il classe 1992, che nella seconda metà della scorsa stagione ha giocato in maniera assidua nel Brentford, è pronto a lasciare Londra, non avendo raggiunto un accordo con i bees. Per Eriksen, nelle ultime settimane, si era anche fatta avanti la sua ex squadra, il Tottenham di Antonio Conte, ma la trattativa non è decollata. Adesso il fantasista, da svincolato, ha la possibilità di firmare senza che il suo nuovo club debba pagarne il cartellino: situazione che, secondo quanto riportato da BBC Sport, avrebbe suscitato il forte interesse dei Red Devils. Eriksen ha avuto un arresto cardiaco mentre giocava a Euro2020 con la Danimarca lo scorso giugno ma è riuscito riprendere la sua carriera grazie a un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, anche se ha dovuto lasciare l'Italia e la maglia dell'Inter, perchè in Serie A non è consentito ai giocatori scendere in campo con dispositivi di questo tipo. Oltre a Eriksen, nel mirino del Manchester United, c'è sempre anche il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong: le operazioni, sottolinea il sito inglese, sono separate e indipendenti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 21-Giu-22 12:49