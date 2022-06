Calciomercato: Monza. Primo colpo, preso Andrea Ranocchia

L'ex Inter ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 MONZA (ITALPRESS) – Primo colpo dell'estate del Monza neopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea Ranocchia, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. A renderlo noto è lo stesso club brianzolo attraverso un comunicato nel quale specifica che l'esperto difensore umbro, che lascia l'Inter dopo 223 presenze tra tutte le competizioni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Ranocchia complessivamente vanta 215 presenze in Serie A, 34 tra Champions ed Europa League e ha anche indossato per 21 volte la maglia della Nazionale. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pal/red 21-Giu-22 17:50