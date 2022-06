Calciomercato: Napoli. Stampa, le big della Premier su Fabian Ruiz

Lo spagnolo, con contratto in scadenza nel 2023, è seguito da Arsenal, City e United. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Le big della Premier League hanno messo gli occhi su Fabian Ruiz. Lo scrive oggi "AS". Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, le grandi società della Liga non si sono ancora mosse e il Napoli è "fermo" in attesa di un'offerta. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe perdere il giocatore a titolo gratuito e attende notizie sul suo futuro. Il centrocampista spagnolo ha il contratto che lo lega agli azzurri in scadenza nel 2023 e, a oggi, non ci sono state novità circa il rinnovo. Lo spagnolo potrebbe rimanere al Napoli un altro anno e cercare poi una nuova destinazione da "svincolato" ma il club campano vorrebbe evitare questa situazione. Una posizione diversa da quella di Koulibaly, che gli azzurri potrebbero anche lasciar partire "gratis" alla fine del prossimo anno per non perderlo ora. Fabian Ruiz, come ha dichiarato ad "AS", vuole tornare in Spagna, ma le squadre blasonate (Real Madrid, Atletico e Barça) per ora non si sono mosse. Il prezzo del cartellino del giocatore si aggira intorno ai 25, 30 milioni. Il futuro dello spagnolo sembra quindi in Inghilterra. A gennaio ci aveva provato il Newcastle; Arsenal, Manchester United e Manchester City hanno, invece, chiesto notizie nelle ultime settimane. Si tratta, però, soltanto di contatti preliminari. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 21-Giu-22 16:19