Motomondiale: GP Olanda. Bradl “Assen utile per acquisire fiducia”

"Non vedo l'ora di fare bene e andare in pausa con motivazioni in più" ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – "Assen ci dà l'opportunità di risolvere i problemi che abbiamo avuto in Germania. Prima della gara stavamo facendo degli ottimi progressi, specialmente con la mia guida. L'obiettivo del fine settimana è fare un altro passo in questa direzione, guadagnare quell'ultimo pizzico di fiducia e feeling quando si spinge per un giro super veloce". Così Stefan Bradl, in vista del Gp di Assen, in programma il prossimo weekend. Per il pilota tedesco è l'occasione di mettere in pratica il buon ritmo che ha mostrato durante le prove libere del GP di Germania, anche se in gara non è riuscito a confermarsi: "Sono passati alcuni anni da quando ho corso ad Assen, ma penso che in questo tipo di percorso possiamo migliorare le nostre performance rapidamente. Non vedo l'ora di avere un weekend forte per andare in pausa con un po' di motivazione in più". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/com 21-Giu-22 12:52