Motomondiale: GP Olanda. Espargarò “Vogliamo ottenere un buon risultato”

"Dobbiamo fermare la serie di brutte gare che abbiamo avuto" ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – "Ho trascorso alcuni giorni a casa facendo di tutto per essere preparato per la gara di questo fine settimana, aumentando il trattamento per il problema alle costole. Non c'è molto altro che avremmo potuto fare, quindi sono pronto come posso". A dirlo è Pol Espargarò, pilota del Repsol Honda Team in vista del Gp di Assen, in programma il prossimo weekend. Lo spagnolo arriva da un periodo poco fortunato in termini di punti. "Assen è una pista davvero diversa dalla Germania (Sachsenring, ndr), ci sono molti cambi di direzione veloci e devi avere una moto maneggevole – ha spiegato Espargarò -. L'obiettivo è ottenere un buon risultato prima della pausa estiva, dobbiamo fermare la serie di brutte gare che abbiamo avuto". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/com 21-Giu-22 12:52