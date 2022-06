Tennis: Torneo Bad Homburg. Trevisan eliminata all’esordio da Andreescu

L'azzurra si è arresa alla canadese in due set con il punteggio di 6-3 6-1 ROMA (ITALPRESS) – Martina Trevisan esce di scena al primo turno nel "Bad Homburg Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari di scena sui campi in erba della città tedesca, ultimo appuntamento del circuito rosa insieme ad Eastbourne per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. La 28enne mancina di Firenze, n.27 Wta e settima favorita del seeding, si è arresa alla rumena Bianca Andreescu, n.64 del ranking e vincitrice degli Us Open nel 2019, con il punteggio di 6-3 6-1, maturato in un'ora e 16 minuti di gioco. Il match dell'azzurra, semifinalista al Roland Garros 2022, era slittato di un giorno causa pioggia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 21-Giu-22 16:34